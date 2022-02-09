備戰年底選舉！ 蔡英文： 部署優質人選 擦亮綠色執政招牌

民進黨今天中常會，身兼黨主席蔡英文總統在中常會前發表新春談話包括，尋找兼顧經濟的防疫台灣模式、部署優質人選回應人民期待等四大目標。

蔡總統今天在中常會的談話提出今年工作四大目標，內容包括解禁福食的信心喊話，及今年選舉年，民進黨的推舉人選。

她說，第一讓台灣走向世界、第二尋找兼顧經濟的防疫台灣模式、第三社會福利政策再升級、第四部署優質人選回應人民期待。

總統今天中常會致詞時指出，這是農曆年後的首次中常會，跟大家拜個晚年，祝大家新年快樂。

她說，也要感謝過年期間依然堅守崗位、維持國家運作的相關人員，包括防疫醫護、交通疏運、國軍、警察、消防人員的辛勞及付出。

她指出，去年，台灣歷經許多挑戰，不論是蘇院長帶領的行政團隊，還是立法院黨團，或是所有的黨公職夥伴，都是全力以赴，努力拿出亮眼的執政表現。新的一年，也要持續讓國人有更好的生活，不負所托。因此有四大目標，要請大家一起努力。

她說，今年的第一個目標，就是要讓台灣持續走向世界。去年，台灣跟美國、日本、歐盟及歐洲國家，都有更緊密的合作交流。台美之間除了TIFA復談，也再度召開經濟繁榮夥伴對話。上個月的台日經貿會議，也促成雙方更多的合作。

她指出，關於日本食品進口議題，昨天行政院已經宣布新的管制措施。她要再一次強調，政府一定會用比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制及各項配套措施，為國人食安嚴格把關，請國人放心。

她說，這個決定，就如同去年的公投結果，台灣人民向世界表達了，台灣願意接受國際標準，有決心解決困難貿易問題，迎向高標準的國際經貿體系。

她說，接下來，要繼續積極拓展國際經貿布局，跟全球民主夥伴深化各領域的合作關係，要讓台灣持續走向世界。

今年的第二個目標，她說，是要尋找兼顧經濟與防疫的「台灣模式」，確保防疫新生活，繼續拚經濟。去年，在全體國人的努力之下，疫情受到控制，經濟也穩健發展，不僅經濟成長率創下11年新高，出口也已經連續18個月正成長。

她說，但是因為受到Omicron新型變異株的衝擊，目前，全球疫情仍然嚴峻，因此，新的一年，防疫還是首要之務。我還是要提醒大家，要持續做好各項防疫措施，也要繼續提高第三劑疫苗的覆蓋率。

她強調，政府的防疫工作不會鬆懈。尤其是在春節連假之後，我們更要密切關注本土疫情發展，以及全球疫情變化，動態調整防疫政策、超前部署防疫作為。

她說，會尋找兼顧經濟和防疫的「台灣模式」，以對生活影響較小、達到最大防疫效果為目標，因應不同的疫情階段，採取最合適的防疫策略，持續提升台灣的防疫韌性。

她說，顧好疫情防線就是顧好經濟產線。確保台灣產業如常生產，也是保持台灣產業在全球產業鏈的關鍵地位。

她說，新的一年，會繼續強化半導體供應鏈，也會持續發展電動車、5G等產業，並且推動傳統產業升級、智慧生產，因應快速變動的世界經貿趨勢。

她說，面對國際通膨壓力，行政院已經推動「穩定物價六大措施」，政府會繼續運用各種政策工具，確保物價平穩，減輕人民負擔，減緩國際通膨的衝擊。我們要讓人民可以顧健康，也安心拚經濟。

她說，今年的第三個目標是，社福政策再升級，擴大照顧人民。經濟成長的成果要與全民共享。今年，軍公教人員調薪4％，民間業者也陸續響應，跟進調薪2％到5％。

她說，「我要藉這個機會，呼籲企業界跟產業界，如果公司營收不錯，能夠幫員工加薪，讓政府和產業界，一起來照顧勞工」。

她說，在這個月底，國中小學的「班班有冷氣」政策，即將達成。在今年8月，育兒津貼將會再度提高，從3千5百元提高到5千元。此外，今年度的長照預算超過6百億元，是史上新高，政府會持續布建、增加長照服務據點。

她說，照顧更多人民，是政府的重要責任。對於各項福國利民的政策，會持續推動、加速落實。從孩子到學童到長輩，政府都會擴大照顧，同時，也會減輕年輕家庭的負擔。

她說，今年第四個目標就是，部署優質人選，回應人民期待。今年底的九合一大選，不分政黨的縣市首長，都將面臨民意的檢驗，要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出、支持國家前進的台灣隊友，一起面對年底的考驗。

她說，除了縣市長選舉，也看到，有許多生力軍願意參選縣市議員。身為有經驗、有能力的執政黨，也有責任舉薦好的人才，為台灣打拚。

她表示，從基層民代到縣市首長，民進黨會按部就班完成提名，部署優質人選，繼續為台灣服務。

她說，最後，她要請大家，務必再接再厲，團結打拚，創造更多的成果，擦亮綠色執政、品質保證的招牌，爭取更多民眾的認同和支持，一起讓國家持續前進。