2022參選屏東縣長？ 藍營猛將回應了

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態參選。也讓國民黨將會派出哪一位戰將參選備受關注。對於自己被點名參選縣長，前立委柯志恩受訪表示，自己離開屏東已經30幾年了，除非沒人要選，不然仍以在地戰將前立委蘇清泉為優先。

前國民黨立委 柯志恩。(圖/本報資料照)

柯志恩15日接受《中時新聞網》表示，其實早在2017年，前國民黨黨主席吳敦義就有諮詢過她的意見，當時立委王育敏也被點名去選嘉義縣長，蔣萬安也被點名選台北市長。但說實話，自己離開屏東已經30幾年了，目前仍以在地為優先，且國民黨在屏東是很不好選的，沒選上就必須做好在地深耕的準備，這才是對選民負責的方式。

【互動直播室】被拱2022出戰屏東縣長？ 柯志恩獨家訪談曝真實心境｜2022.02.15 @中時新聞網

柯志恩坦言，現在家庭和小孩全部都在台北，因此，當時婉拒了吳敦義的提議，不過還是答應他去選新北是板橋區的立委，但是5年後怎麼還是自己被點名？她有些不解，柯志恩說，她理解黨內有聲音希望有不同的角色選屏東縣長，但她覺得，不能用天龍國的角度來看屏東，因為很多在地的人都經營許久，自己離開屏東多年，幾乎沒有在在地參與婚喪喜慶，自己在先天條件上就已經失去優勢。所以如果要選，除非沒人要選，不然還是會以在地戰將前立委蘇清泉優先，且他是非常積極在準備。