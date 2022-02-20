寒流來襲「多一度」的屏東也冷颼颼 幸未傳出猝死意外 15:402022/02/20 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流來襲，號稱「多一度」的屏東也冷颼颼，溫度落在14至16度。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流來襲，號稱「多一度」的屏東也冷颼颼，溫度落在14至16度，幸未傳出天冷猝死意外，屏東消防局指出，20日0時至下午3時急病救護31件，當中有2件是家中死亡，全為單純疾病，但仍提醒民眾天冷要注意保暖。 谷愛凌雙重認同的啟示 母喪少年逃家鬥毆 警開導助復學 #屏東 #寒流來襲 #冷颼颼 #傳出 #多一度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小S露深溝報喜 阿雅驚喜現身吐：我的時日不多了 09:252022/02/20 娛樂 台灣好媳婦李佩甄回娘家 當屏東熱博一日店長驚豔連連 16:242022/02/19 生活 寒流來襲 高市社會局加強關懷街友 10:242022/02/19 生活 台鐵7大精華土地 300億資產開發有望 10:202022/02/20 財經 打動台泥一起拯救無聲花草 台灣「諾亞方舟」推手解密 08:002022/02/20 財經 今年首波寒流來襲 新北啟動關懷街友 16:502022/02/19 生活 看板太多挨酸「綠營資源豐沛」卓冠廷：多數鄉親提供 15:032022/02/20 政治 好市多買4盒草莓想退貨 店員1句話她不退了 2.7萬人按讚 12:542022/02/20 生活 屏東六堆祈福尖炮城 揪你來玩 04:102022/02/20 地方新聞 寒流今至明晨最強 中部以北下探8度 04:102022/02/20 焦點要聞 新秀挑戰賽吸睛 康寧漢抱走MVP 04:102022/02/20 運動天地 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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