寒流來襲，號稱「多一度」的屏東也冷颼颼，溫度落在14至16度，幸未傳出天冷猝死意外，屏東消防局指出，20日0時至下午3時急病救護31件，當中有2件是家中死亡，全為單純疾病，但仍提醒民眾天冷要注意保暖。

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母喪少年逃家鬥毆 警開導助復學
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