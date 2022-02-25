屏東綠能業者陳鄭彥（左）發起徒步環島公益活動，盼能募集千萬元善款。（陳鄭彥提供／林和生屏東傳真）

屏東綠能業者陳鄭彥，有感2年來因新冠肺炎疫情影響，使得不少公益慈善團體收到捐款大幅減少，因此發起徒步環島活動，號召親友捐款，短短18天已經成功認捐700萬元，持續朝千萬元善款目標邁進。

活動發起人陳鄭彥說，不少公益團體因疫情使得捐款減少，才打算透過公益行腳行動，以自己走路1公里、就以公司名義捐出1000元，預計23天環島行程，步行900公里，要捐90萬元。

消息一出，獲得不少親友熱烈回響，此次活動共有8人同行，且步行到每個縣市，都有當地友人前來陪走，陸續參與超過100人次，他也藉機將活動背後的意義向大家說明，便開始有人掏腰包響應。

陳鄭彥表示，他們不經手款項，只要看到訊息的人，選擇自己熟悉的善團捐款，然後把收據拍下來證明，將會進行金額累積，目前已滾出700萬元捐款，且數字持續增加中，他透露，「目標是一千萬元，當然越多越好」。

環島過程中雖遇到寒流及降雨，但眾人穿著輕便雨衣一路向前行，路過民眾有人舉起大拇指為他們加油打氣，也有當地友人獲悉消息，趕緊送來補給物資為團隊加菜，成員都笑說，原本以為徒步環島可以瘦身，沒想到還因此胖了幾公斤。

陳有感而發地說，這幾年全球因疫情攪局，也帶走無數人生命，而他們能站在這裡環島、做公益，就要存著感恩的心，既然有能力，就要持續為社會做出貢獻，是一種施比受更有福概念。

此次活動預計在3月2日走到自己母校中山大學前畫下完美句點，雖然過程艱辛，但陳鄭彥認為，做這有意義的事，想到善團能因此獲得捐款，一切辛苦就都值得了。