竹南假日之森濱海木棧道因海水侵蝕沙岸崩坍毀壞，縣府已撥款重修。（謝明俊攝）

竹南假日之森海濱沙岸受海水侵蝕造成木棧道坍壞。（謝明俊攝）

竹南假日之森濱海木棧道坍壞，縣府已封鎖禁止遊客進入。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路拓寬工程已近完工。（謝明俊攝）

竹南龍鳳漁港北岸沙灘將興建親海遊憩區。（謝明俊攝）

竹南龍鳳漁港木棧道將全面更新。（謝明俊攝）

縣府將在假日之森興建慢魚青創基地。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動海岸慢魚旅遊，爭取中央經費4800萬元整建竹南龍鳳漁港休憩設施，並新建浪花海洋活動基地及慢魚沙灣等設施。延伸至假日之森的海岸自行車及人行木棧道，因沿海沙岸受海水侵蝕崩坍，連帶造成木棧道坍壞，縣府文觀局緊急撥款4百萬元整修邊坡及棧道，2項工程預計在今年7、8月間完工，將帶給旅客全新設施。

苗栗縣府文觀局近年來積極推動國際慢魚運動，將竹南、後龍、通霄、苑裡等海岸4鎮，列為慢魚觀光的主題區域，並針對每個區域重要景點提升遊憩服務設施。經向交通部觀光局爭取補助總經費4800萬元，來改善竹南龍鳳漁港休憩設施，工程日前開工，預計今年8月底前完工。

文觀局長林彥甫表示，整建工程內容包括，龍鳳漁港北堤沙灘遼闊平坦，將建置慢魚沙灣、親海遊憩區，更新老舊木棧道改以仿木棧道。另外，南岸也導入浪花海洋活動基地及慢魚海洋青創基地，希望結合觀光漁業、自行車運動、水域運動的專用遊憩區，整合海線觀光亮點及文化行銷，帶動苗栗地方產業觀光。

緊臨龍鳳漁港的假日之森海濱遊憩區，沿著濱海沙岸建有1條木造棧道，可供自行車或遊客徒步來往漁港及假日之森間，但由於沿海沙岸建置風車、防波塊等影響，造成海流挖蝕沙岸積沙，使得沙岸持續後退，海水漲潮直接侵蝕沙岸，假日之森的沙岸嚴重崩坍後縮。

月前，沙岸坍塌更直接威脅濱海木造棧道，造成木棧道局部坍壞，縣府在去年就已封閉木棧道，防止遊客進入發生危險，文觀局已緊急籌措4百萬元，將建置邊坡擋土牆、綠美化及修復木棧道，工程已於日前開工，預計今年7月可以完工，提供遊客更安全的木棧道。