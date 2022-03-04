台北市勞動局日前發布新聞稿，提及北市去年共設置了7家職場互助教保服務中心及勞工子女幼兒園，但議員吳沛憶調閱資料發現，其中4家由中央政府機關所設立，為教育部配合行政院「我國少子女化對策計畫」所推動的成果，質疑北市收割中央的努力，有搭便車之嫌。對此，勞動局表示，本來就是公部門以身作則，只要在北市的事業單位都是輔導對象。

台北市於去年新增7家職場托育設施，包含5家職場教保中心、1家幼兒園、1家托嬰中心。吳沛憶指出，其中就有3家職場教保中心、1家幼兒園隸屬於中央部會，分別是科技部、教育部、財政部財政資訊中心以及財政部的員工幼兒園。

吳沛憶說，另外3家分別為北捷公司、社團法人設立教保中心，醫院財團法人設立托嬰中心。等於4家職場托育設施是附設在中央部會、1間是私人企業、1間隸屬社團法人，僅1家是北市轄管。她質疑，中央推動的成果占多數，卻通通算成勞動局的業績，當然是在收割中央的努力，難脫搭便車之嫌。

吳沛憶指出，2019年教育部發布「職場互助式教保服務實施辦法」，並配合行政院「我國少子女化對策計畫」推動公部門率先設立托育設施，因此才會有4家附設在中央部會的托育設施，尤其教育部作為幼照法的主管機關更能起到示範作用。

不過，吳沛憶說，設立職場托育設施有許多法規與行政程序需要地方政府協助，仍肯定勞動局貢獻，盼勞動局繼續努力，在私人企業上有更多突破。

勞動局勞資關係科長陳明鈴對此表示，確實都是中央先推動，本來就是公部門以身作則，政府照顧員工企業才會跟進，根據《性別平等法規定》100人以上事業單位應提供員工設施或措施，不能企業單位遵守法令就說搭便車，勞動局也沒有強調說都是北市輔導，本來就要遵守規定，只要在北市的事業單位就是輔導對象，不認為是收割。