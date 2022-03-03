台中前三大百貨、中友百貨今年歡慶30週年，今（3）日下午邀請數百家合作廠商，擴大舉辦了一場聯誼會，同時也邀請專櫃同仁及服務屆滿30年自有同仁一同慶祝，場面隆重盛大。

「中友30週年聯誼會」邀請對象主要是合作滿30年廠商、在中友服務滿30週年的專櫃同仁及自有同仁，以及2021年度營業額達千萬元以上的232家廠商，特別安排由中友百貨員工組成合唱團，經過三個月的練習，在聯誼茶會中現場演出，展現同仁強大的向心力；未來由同仁合唱的新版中友之歌，將於店內每日播放。

中友百貨總經理劉嘉誠表示，中友百貨今年歡慶30週年，去年雖然受到新冠肺炎影響，中友除了落實防疫措施，更以線上線下同步行銷手法，加上外帶策略突破，2021年也進行了賣場改裝，提供更新穎、更完整的硬體及商品給顧客。

劉嘉誠進一步表示，對於即將開始的30週年慶懷有強大的信心，中友百貨投入近幾年來最龐大的促銷預算，相信必能創造亮眼業績；2022年的另一個重要目標，就是彰化BOT案近期將完成簽約，預計2025年開幕營運，全棟建築物使用綠能設計以及屋頂使用太陽能板，符合中友百貨一貫環保理念，屆時將為彰化市創造就業機會、活絡經濟、優化民眾休閒生活。

中屋事業機構董事長劉福壽，今日親自頒發獎座給在中友設櫃30週年的合作廠商以及服務滿30週年以上的同仁。

劉福壽表示，中友百貨自許為環保、永續的綠色企業，30年來不斷提供創新服務給大台中的消費者，不論在服務力、創新力或者公益方面皆有卓越的成效。

今年不僅是中友百貨30週年，劉褔壽也預告，2025年是中屋事業機構成立50週年，中屋事業機構目前分為百貨、營建、農業三大主軸，以及惜福基金會及神農基金會，積極推動生命教育、每年定時舉辦食農教育營及共識營；營建部目前積極推出新建案；農業部門成立埔里農莊，目前已在南投縣魚池鄉及埔里鎮各有滴水農場、共好莊園以及森形埔里農莊等，分別以有機、自然、友善土地的栽培農法種植農作物。

近年來百貨與農業積極整合，推出不少體驗式活動，將中友百貨主顧客的足跡帶到農場，在大自然中體驗音樂與茶藝的美好饗宴，這些結合藝術與五感的體驗式活動，未來將會由百貨持續推出。