三立董事長林崑海辭世 朱立倫向家屬致哀

三立電視台董事長林崑海，昨晚病逝於高雄榮總，享壽68歲。對此，國民黨主席朱立倫今天先向其家人致哀，接著提到，林崑海出身基層，對台灣的政治、媒體、商業有很多成就，也對民進黨影響非常大，雖然彼此的政治立場不同，但對他的過世表達哀悼。

三立電視台董事長林崑海昨晚10點28分病逝於高雄榮總，享壽68歲，家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程，湧言會立委王定宇、趙天麟等人對此表示不捨與哀慟，允諾追隨林崑海在台灣民主道路上不朽的精神，繼續為台灣本土化路線及栽培優秀青年而努力，並為壯大湧言會服務社會、堅持在地的初衷堅定地走下去。

對於林崑海辭世，國民黨主席朱立倫上午參加智庫「蛋蛋憂愁、湯圓不圓—物價漲聲何時了」記者會後受訪表示，聽聞林董事長過世，先對他的家人、夫人及親屬表達致哀。

朱立倫說，林董事長從基層出身，對台灣的政治、媒體、商業都有很多成就，尤其對民進黨海派的成立，與對民進黨的整體影響非常大，雖然我們的政治立場不同，但對他的過世還是表達哀悼。