民進黨全國九合一縣市長選舉提名作業已經展開相關作業，第一波預計優先提名競選連任的三個縣市，今（21）日在選對會嘉義縣徵詢小組召集人黃承國帶隊下，來到嘉義縣進行徵詢作業。民進黨表示，地方人士對於三年多的縣政推動也給予高度肯定，紛紛向黃承國表示，建請中央黨部儘速提名翁章梁競選連任。

徵詢小組今天分別與縣黨部執評委、縣議會黨團、鄉鎮市長聯誼會及農漁會總幹事等地方人士舉行座談，民進黨表示，各場次的與會者均大力讚揚翁章梁縣長的努力，對於三年多的縣政推動也給予高度肯定，期望在翁的帶領下，讓黨籍各類公職候選人均能在年底獲得好的成績。

立委陳明文表示，翁章梁是歷任縣長表現最好的一位，施政績效遠超越於他，很多攸關地方發展的重大建設都在翁縣長任內逐一完成爭取，「農工大縣、正在實現」！這樣優質的縣長一定要讓他順利連任。

黃承國致詞時提到，他代表選對會進行嘉義縣徵詢作業，要傾聽大家的意見，作為第一波徵召、提名的依據，今天各位的意見他都聽到了，會在本週的選對會詳實提出報告與說明，最快將於3月2日的中執會完成徵召作業。

張明達議長說，在二位立委支持下，加上翁章梁縣長本身的努力，嘉義的縣政推動深受縣民的肯定，值得大家全力支持競選連任，黨團也在今天決議，建請黨中央儘速辦理徵召翁章梁競選連任。

身兼徵詢小組委員的在地立委蔡易餘表示，基於職責所在，自從接獲任務之後就開始下鄉展開徵詢的工作，翁章梁縣長真的做得很好，今天他的任務也即將告一段落，終於可以鬆一口氣了。

陳明文委員補充，翁縣長上任後致力於農民的照顧、農民權益的提升，也朝向智慧農業的方向在發展，以創造農民的產值。各工業園區也不斷地爭取設廠，連台積電也會來嘉義設廠，這都是翁章梁努力的成果。這是攸關嘉義縣未來發展的歷史關鍵時刻，很高興看到地方各界的參與及一致的推薦。

會中陳明文委員逐一徵詢出席成員的意見，各位執評委、縣議員、鄉鎮長及農會總幹事均表示全力支持翁章梁競選連任，並請中央黨部儘速辦理徵召。