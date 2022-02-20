據行政院主計總處17日公布的資料顯示，110年全年每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，年增1.93%；每人每月總薪資平均為5萬5754元，年增2.94%，引發外界熱議。對此，藍委李貴敏怒轟，民進黨別再澎風了，不要這些統計玩數字遊戲，來配合大內宣歌功頌德，吹噓光鮮政績，麻痺人民認知。

李貴敏今（20日）在臉書發文表示，物價飛漲、薪水凍漲，行政院主計處卻沾沾自喜地公布去年全年每人每月總薪資平均為5萬5754元，引發民眾吐槽，認為官員與庶民處在平行時空的兩個世界。

李貴敏直言，台灣已步入K型經濟，富者越富、貧者越貧，才會有這樣分歧認知產生，尤其中產階級作為社會中堅力量，趨勢卻完全走空，不但不是個健康的經濟結構，對於整個社會的穩定非常不利，更讓人擔心台灣將走向均貧而非均富社會。

此外，李貴敏痛批，民進黨政府老拿這些統計玩數字遊戲，無非是配合大內宣歌功頌德，吹噓光鮮政績，麻痺人民認知，甚至洗腦民眾，讓大家誤認為現在經濟前所未有的好，每個人荷包賺得滿滿。李問，但事實真是如此嗎？就目前來說，民生困苦，生活壓力山大；股市節節升高沒錯，市井小民痛苦卻與日俱增，許多中小企業因疫情躺平。

李貴敏呼籲，政府實有必要盡速出手穩定經濟與物價，拉抬年輕族群，但迄今防疫等問題都是靠百姓自我管理，缺蛋等民生物質匱乏問題，政府也只會用老百姓的錢去補貼。加上官員國際視野不足，欠缺國際觀，對國際形勢波動無感，完全忽視國際情勢對台灣淺碟式經濟的影響，以致民眾很難承受物價指數飆漲與通膨衝擊，等於政府無招架之力，束手無策，最後代價全由百姓承擔。