俄烏大戰正式爆發，俄羅斯在開戰後隨即以優勢的海陸空3線入侵，在遲遲等不到美國及北約軍事援助的劣勢下，烏克蘭軍節節敗退。開戰僅僅兩日，俄羅斯軍隊已直逼烏克蘭首都基輔，而令人感傷又動容的，是烏克蘭駐守黑海蛇島的士兵在陣亡前面對生命威脅仍寧死不屈，最後全數捐軀。

國際社會對於俄羅斯的侵略行為當然是一片撻伐，但諷刺的是，就僅只撻伐；這次俄烏之戰的重要導火線，即是烏克蘭堅持要將入北約入憲，挑起俄國敏感神經。卻沒想到在開戰前後，北約軍隊及美軍完全沒有進一步作為，身為世界警察及北約主要領導國的美國總統拜登隨即表態「不會出兵」，後又以「全世界都為烏克蘭禱告」遭外界看傻，而西方國家口中的強力制裁，目前也僅止於終止與俄羅斯經濟合作、凍結境內俄羅斯銀行及俄羅斯富人的資產，完全起不到威嚇效果。網路上更有許多嘲諷美國的哏圖流傳，總歸一句就是放任烏克蘭自生自滅！

雖然俄烏大戰距離台灣千里之遙亦無直接關係，但不少人隨即將烏克蘭與台灣進行類比。事實上，俄、烏亦同屬斯拉夫民族，主要矛盾乃是北約東擴(國際政治)與烏東(政治、領土)爭議，也都的確與民進黨執政下的兩岸關係相似，民進黨一心聯美、日抗中，並不斷醜化中國大陸，遂行其兩岸實質分離的野心。無怪乎前美國總統川普更直言：「烏克蘭後，下一個輪到台灣」！

兩岸關係錯綜複雜，國際政治更是瞬息萬變，台灣會不會步上烏克蘭的後塵尚在未定之天，不過民進黨一心倚賴的美國，卻在去年11月由總統拜登、今年2月由國務卿布林肯再度重申「不支持台獨」，可預見的是若因執意台獨所挑起的兩岸戰事，美國將如同此次烏克蘭爭議一樣「袖手旁觀」！而在俄烏之戰如此猛烈的當下，美國前國務卿蓬佩奧將於3月2日訪台，雖然其在國務卿任內與總統川普均多次表達支持台灣之意，但回頭看烏克蘭，不也受到美國及西方國家「一致力挺」？一經對照的確是格外諷刺！

另一方面，遠見雜誌曾在去年底公布一份關於中國大陸對台灣採取軍事行動的民調，其中有超過一半「不願讓自己或家人上戰場」，20-29歲比例更高達70%，而18-19歲雖然「願意上戰場」的比例據統計有96%，但可笑的是同一個年齡層卻有87%不願意當兵，許多觀察家認為這是台灣「去中國化」教育的成果，年輕人對中國大陸已有疏離、敵對意識。但另一方面，民進黨一直以來的大內宣加上安逸的生活，讓這群年輕人把戰爭認知的好似生存、槍戰遊戲，滑鼠點一點就可以爆頭、被射中了吃血包就好。戰爭的殘酷無情在這次的俄烏之戰中血淋淋的為覺青上了一堂課！

孟子曾云：「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」。此次當台灣外交部還只能派巴士接送在烏台灣民眾循陸路往西撤離的同時，北京當局已安排撤僑專機待命，更表示只要持有台胞證的台灣民眾均可上機，外交部及陸委會第一時間不思有效救援，卻只會以「政治宣傳及惡意散布錯假訊息」、「吃台灣政治豆腐」抨擊對岸。相較北京以救人為先的態度，此舉不僅不智，更無助在烏台人的救援行動！

俄烏爭議雖不能完全類比兩岸關係，但在過程當中卻有多相似之處。相較於俄烏的對抗關係，兩岸不管是在血緣、文化、經濟、貿易、民間交流等層面，都已有很深的基礎。戰爭既然絕不為任何人所樂見，執政者就不應受到外國勢力蠱惑，一心尋求外援，應當回歸兩岸溝通基礎對談合作、解決爭端，否則當「棋子變棄子」，受傷的絕對是一般民眾！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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