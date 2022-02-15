近期鬧「蛋荒」，國民黨立法院黨團總召今痛批，農委會只會撒錢，還把錢撒在錯的地方，如果繼續缺蛋，將號召民眾向農委會主委陳吉仲「買雞蛋」。對此，民進黨團書記長陳歐珀回應，缺蛋是因為季節性的變化，希望全民給政府一點時間，配合共同因應蛋價變化。

針對國民黨團揚言率民眾向陳吉仲討買雞蛋，陳歐珀表示，最近關心雞蛋供應、調節不足，回想去年因為本土疫情爆發，導致很多餐廳、行業、小吃攤無法供應民眾內用，導致雞蛋需求降低，有些蛋農進行自我調節，加上去年發生禽流感造成雞蛋產能受到影響。

另外，今年入冬以來，日夜溫差大，也是產能不足的原因，加上年節雞蛋需求量變大，導致需求跟供應間形成落差，農委會近期已經做了很多措施，包括調節雞蛋的供應，以及從澳洲跟美國等國進口雞蛋等因應。

為避免缺蛋危機再發生，陳歐珀認為，因應季節的變化，農委會應該更周全思考相關規畫，並且盡速恢復市場平穩，希望再給政府一點時間．立法院也會要求農委會及相關部門趕快評議狀況，盡速恢復雞蛋生產。