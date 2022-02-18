在地養雞場負責人張小姐，捐贈1200蛋到議員賴美美服務處，希望給弱勢家庭加菜，伸港鄉黃上食品得知也捐出180包麵條，賴清美和秀水代表藍俊宇一起自掏腰包，加碼買260顆高麗菜，分贈給130多個家庭。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

在地養雞場負責人張小姐，捐贈1200蛋到議員賴美美服務處，希望給弱勢家庭加菜，伸港鄉黃上食品得知也捐出180包麵條，賴清美和秀水代表藍俊宇一起自掏腰包，加碼買260顆高麗菜，分贈給130多個家庭。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

蛋價上漲、蛋品缺，和美在地蛋雞場負責人張小姐，不忘關懷弱勢特別捐贈1200蛋到議員賴清美服務處，希望給弱勢家庭加菜，補充營養，伸港鄉黃上食品得知也捐出180包麵條，賴清美和秀水鄉代表藍俊宇一起自掏腰包，再加碼買260顆高麗菜，分贈給130多個家庭。

「寒流又要報到，但暖流先來了！」賴清美表示，張小姐一向熱心公益，去年端午節也捐贈雞蛋，但當時雞蛋不缺，大家不以為意，現在還在缺蛋當頭，張小姐考慮到蛋雞場提供契約生產還可以支持，特別撥出愛心捐贈雞蛋。

賴清美說，服務的個案很多，既然要請人家一趟出門來領雞蛋了，於是再加碼採買了高麗菜，秀水鄉藍俊宇也一直熱心行善，得知後跨區主動加入行列，不為什麼，就想著有能力的時候，就多多幫助別人，黃上食品也共襄盛舉。

賴清美表示，感動張小姐的愛心，自己想再買一箱，張小姐為難，表示蛋真的很缺啊，供不出貨了，但多送了15顆，這次贈送都是在和美、線西和伸港，有開伙的家庭，通知一發出，20分鐘內就把物資分光光，拿到雞蛋、高麗菜和麵條都很開心，感受到了溫暖。