彰化縣政府19日舉辦年後首場就業博覽會，57家廠商提供1800個職缺，近日主計總處也公布各縣市企業僱用員工總薪資，彰化縣最低，平均年薪才51.8萬元，縣長王惠美巡視，發現一些企業提供2萬5250元基本工資，低呼太低了，強調員工是公司最大資產，呼籲提升薪資。

「好薪酸啊！」主計總處公布各縣市雇用員工全年總薪資，連續3年彰化縣都敬陪末座，主要是產業結構影響，縣內微型工廠比重多，雇主提供薪資有限，整體平均下來，成了全國最低。但根據統計，彰化縣失業率也是全國最低，很多工廠都長期缺工。

縣長王惠美表示，為了因應在地廠商產業缺工的問題，預定7月在彰化就業通平台，規劃建置民生化人力供應平台，廣納相關行業加入，並鼓勵企業要提高薪資，才能留住人才，人才往外流，對產業形成不利循環。

王惠美也表示，縣府帶頭首創今年7月在畢業季推出青年創薪加倍領獎勵補助，18至29歲應屆畢業青年，到縣府所屬8個就業服務台辦理求職登記，媒合成功，薪資達2萬7000元以上，縣府就在加碼給1500元，最高發給6個月。

19日就業博覽會，現場熱鬧滾滾，縣府下午初步統計，媒合率達67％，勞工處指出，今年大型就業博覽會預計辦理6場次，還有200場中小型求職媒合活動，就業博覽會規劃多項專區，提供職涯諮詢服務，並協助求職面試者簡易梳化及造型。

另外，勞工處也開辦職業訓練課程及照顧服務人員訓練等，針對青年、中高齡、二度就業婦女等特定對象辦理就業服務方案，「彰化青年職涯發展中心」3月12日將開幕揭牌，提供青年職涯探索、就創業輔導諮詢及就業促進等服務。