因拍攝討論性愛議題影片走紅的38歲性學博士許藍方，不僅專業還擁有高顏值，有「最美博士」封號，在YouTube頻道上的影片，最高破百萬瀏覽數，人氣相當火燙，近日被網友發現，抖音上出現許藍方的帳號，有數百則影音，以為她進軍大陸市場，但本人對此卻表示一頭霧水。

擁有高人氣的「最美博士」許藍方，成了有心人士利用的對象！許藍方不僅開設YT頻道，在臉書、IG，經常分享替網友們解惑的性愛議題短片，相當受到歡迎，總被讚爆與廣為分享，活躍度相當高，而近日有網友發現，抖音平台上出現名為「許藍方博士 Dr. Gracie」的帳號，上頭已有高達267則性愛議題短片，都是許藍方曾在臉書或IG貼出過的內容。

許藍方影片遭盜用並開設了抖音帳號。(翻攝自抖音帳號許藍方博士 Dr. Gracie)

該則抖音帳號人氣頗高，已累積42萬訂閱數，簡介處寫得相當詳盡，「你焦慮自己的性魅力嗎？你自卑自己的先天條件嗎？你渴望更豐富的戀愛技巧嗎？」，表明自己是博士兼兩性情感諮詢師，目標是「讓100萬對愛人更加和諧」，還公開自己的私人帳號，表示可藉此購買新書，甚至預約付費諮詢，甚至會開直播，但內容是許藍方之前發布過的影音。

對此，有網友去許藍方的臉書留言詢問，她是不是有抖音帳號？許藍方完全傻眼，表示：「沒有，那是什麼東西！影片是我嗎？影片是我嗎？」，解釋如果影中人真的是她，首先，她的影片都是在台灣拍攝的，而本人經營、使用的帳號，只有臉書跟IG，只有這兩處的發文是真的，其他地方的都不是，希望眾人別受騙。