44歲黃金單身漢王少偉感情生活備受關注，儘管空窗10年身邊卻有許多異性朋友，導致緋聞頻傳，原先外界都猜測他和謝忻有曖昧情，然而雙方堅稱是好友，隨著王少偉和許藍方被直擊到餐廳約會，和謝忻的傳言也不攻自破，日前王少偉更親自坦言謝忻和許藍方的差別。

據《TVBS》報導，王少偉表示對理想型的職業沒有設限，但希望對方能一起上山下海又愛乾淨，然而最重要的還是兩人之間的化學反應，儘管謝忻的條件幾乎都符合，但若要進一步發展，王少偉表示：「她有一點…不夠冷靜。」他偶爾需要冷靜沉澱，但女方非常有活力，聊正事都會歪掉。

提到許藍方，王少偉則強調都是以朋友為前提相處，通常有邀約他都會去，對感情抱持自然發展的想法，王少偉過去在節目《11點熱吵店》曾說無法接受另一半看自己的手機，「我的立場是，如果你硬要看，就分手。」他也解釋不是手機裡有見不得人的祕密，而是不能接受另一半質疑自己。

當時同場來賓許藍方就直指，「我覺得他是沒有安全感的人。」認為王少偉的安全感是來自於「神秘感」，如果自己的小空間受到侵犯，就會覺得安全感受侵犯，因此不能接受另一半擅自看手機，一番分析直接戳進王少偉的心坎：「對。」