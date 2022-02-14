百萬YouTuber理科太太(陳映彤)去年5月，與台裔美籍藥劑師老公John正式離婚，結束5年夫妻情，兒子仍留在她身邊，前夫則是在探視完兒子後又即將飛回美國，日前透露了要再跟孩子分離，感到心碎，反觀理科太太的人生持續推進，恢復單身後她曾表示要凍卵，昨(2/13)她在社群曝光了術後照片，也吐露決心凍卵的真正原因，坦言此舉是想要減少遺憾。

理科太太在離婚後，曾表示會花6位數金額進行凍卵，如今時機成熟付諸行動，她昨天在IG貼出多張照片，包含術後躺在病床上憔悴的模樣，以及取卵後因為腹水堆積而出現的凸肚照，而這些辛苦至少有了收穫，她也秀出「卵子相簿」，一口氣成功凍了29顆卵。

理科太太為了這次凍卵寫下長文，自問「為什麼要凍卵？」、「期待第二春嗎？」、「好處是什麼？會痛嗎？」，她表示當今女性已跟媽媽那一代不同了，「生兒育女不再是女性的預設值。只要你自己確定想法後，生育與否，不是必要，而是選擇」，除非是堅定一生不打算生育，不然如果是想要孩子但目前沒對象，或是還在猶豫者，「站在理性角度，凍卵的好處不言而喻」。

理科太太也表示，網路上很多關於「黃金生育年齡」的定義，不過其實每個人都有個體差異，她表示近期身旁有很多朋友選擇凍卵，取出數目跟卵子成熟度卻是差異很大，甚至跟年齡沒有完全相關，「無論你選擇凍卵或自然受孕，了解自己卵巢庫存量，正處於生育期的女性，都建議可以定期做」。

而她為了這時候選擇凍卵，並非期待第二春，強調感情雖一切隨緣，但「已知能避免的遺憾，就不能隨緣」，理科太太吐露，其實自己本來就有生二寶的規劃，只是人生規劃改變了，因此停擺了一陣子，如今兒子上學了，她有了空閒認真規劃，「我沒辦法保證任何的永恆跟不變，但我能為自己提供選擇嗎？」，就是這樣的心情，讓她終於付諸行動。

很開心的是，將此事交給專業的機構，她的身體狀態好到爆炸，取了32顆卵，成熟的有29顆，成熟率高達90.6%，因此不需要第二次取卵，鬆了口氣，「對於未來也擁有了選擇權，減少遺憾」，因此決定以取卵者的角度分享此事，勉勵也有這想法的人，「要下定決心做這件事情，最重要的只有你的堅定」，企盼大家能想清楚自己的決定以及是否會遺憾，畢竟「你是一個能為自己決定的個體」，理科太太說，她做這個決定其實沒什麼人阻止她，「只有我媽烙下狠話，我爬山很忙沒時間帶孫」。