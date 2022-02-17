爆笑家庭喜劇片《丟包大作戰》，翻拍自法國暢銷喜劇《爸媽選邊站》，由西班牙懸疑推理神片《佈局》製作團隊與Netflix校園懸疑劇《菁英殺機》導演丹尼狄拉歐登攜手打造，劇情描述1對模範夫妻決定離婚，為了追尋夢想、享受單身自由，2人都不想要孩子的監護權，急著「丟包小孩」，導演表示，這次改編得更接地氣，希望打造成1部幽默又感人的電影：「電影中的一切都是幽默的，但在笑鬧的背後，更重要的是從離婚與家庭爭執的議題中，了解溝通與同理心的重要性。」

不僅劇本超鬧，導演丹尼狄拉歐登更是給足演員自由發揮的空間，笑言：「沒有一場戲不是即興發揮的！」讓飾演大女兒的蘇菲亞奧利亞（Sofía Oria）直呼：「這是我第一次拍喜劇，不得不說拍得超開心的！」從今（17日）釋出的正式預告中，可看到電影中這對荒誕父母為了丟包小孩，不惜使出利誘、哄騙甚至撞壞孩子心愛機車等多種瘋狂招式，讓3個小孩既傻眼又不知所措，網友看完更是紛紛笑喊：「太狂的父母，真的要笑死！」《丟包大作戰》3月18日在台上映。