文學紀錄片「他們在島嶼寫作」系列行之有年，今年再推出最新第三系列，包括五部新片聚焦七位文學家各具風格的文學生命，於22日下午舉行記者會。

目宿媒體創辦人童子賢在開場致詞時向文學家們致敬，他感謝每位文學家為台灣多元文化留下成果，童子賢表示認為，在現今科技技術轉變的當下，也要持續用新的形式，繼續保留與推廣珍貴的文學記憶。

此次「他們在島嶼寫作」最新系列文學紀錄片包括鶼鰈情深的夫妻檔朱西甯、劉慕沙為主的《願未央》、朱天文及朱天心姊妹各展文學芳華的《我記得》、詩人吳晟不老的詩意光影《他還年輕》、詩人楊澤即興寫意的文學散策《新寶島曼波》，以及小說家七等生衝撞道德藩籬的《削瘦的靈魂》等片。

這場由藝文界與電影界聯手站台力挺的盛事，在聯合發表會活動現場，主創人物包括朱天文、朱天心、吳晟、楊澤、劉懷拙（七等生長子），以及擔任《願未央》、《我記得》兩片監製的侯孝賢、《我記得》導演林俊頴、《他還年輕》導演林靖傑、《削瘦的靈魂》導演朱賢哲等人皆攜手出席。發表會上邀請到熟悉每位傳主文學的文壇要士擔任引言人，各自為每部影片主創介紹和對談，包括初安民、鍾永豐、韓良憶與鴻鴻等人。