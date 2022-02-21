疫情嚴峻，義守大學醫學院學生江俊億、陳思綺、張彌出版《戴上知更鳥》詩文集，期許以醫學的角度與文學關懷療癒社會，為疫情注入暖流。義守大學校長陳振遠肯定學生的才華，在疫情中注入暖流。

談起出版詩文集的初心，擔任隊長的醫務管理學系學生江俊億說，因受到作家林薇晨《粵語課》的啟發，認為詩人要能關心社會議題，剛好3人皆為醫學院學生，便決定要為疫情發聲，結合醫學與文學，提升人文素養。

陳思綺則表示，雖然身為醫學系的學生，但仍想嘗試自我突破，並想向社會傳遞小小的火苗，期待能喚醒更多人的同理心。護理系張彌說，真正提升自身水平的方式就是用文字來向社會訴說自己的立場，這次的作品也許不是最好的一本，但絕對是最值得懷念的一本。

3人也自製詩文集網頁，將團隊成員、作品特色、課程計畫的心路歷程和銷售通路等做完整介紹，讓外界了解他們對這一本書的堅持，前後花了1年時間創作與籌備。

校長陳振遠說，為鼓勵學子將學習與夢想實踐作結合，放膽跨界去實踐心中的青澀夢想，在109學年度首次提出「通識自主學習圓夢課程」的創新學習方案，鼓勵學子跨界學習，打破領域藩籬，敢與眾不同，並從中創造自己的獨特優勢，卓越自己。