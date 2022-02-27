我在烏克蘭的留學生已順利撤退到波蘭，我駐波蘭代表處提供他們具台灣味的珍珠奶茶。（Simon提供）

俄羅斯入侵烏克蘭，我留學生也緊急逃往安全地方，他們今天在與台灣媒體建立的聯絡群組中表示，6人昨晚進入波蘭，並在我駐波蘭台北代表處安排下吃到晚餐及珍奶等台灣味，目前他們都已平安抵達華沙。

根據教育部昨晚公布的訊息，我在烏克蘭12名留學生最新狀況，其中3名已於2月24日返台；另9名學生，其中1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在西部、6位學生目前抵達波蘭邊境。教育部駐外教育持續密切洽繫留學生，轉知當地情勢發展，提供必要之協助。

台灣留學生Simon今天一早在與台灣媒體建立的聯絡群組表示，撤僑專車於昨晚抵達波蘭，在我駐波蘭代表處的協助下，他們前往盧布林市（Lublin）休息，在那裡吃飽並盥洗，接下來會前往華沙，我駐波蘭代表處提供晚餐及珍珠奶茶，他們終於吃到台灣味。同時，代表處還送上波蘭紀念品和台灣國旗等。今天清晨5時，他又發文說，6位留學生已平安抵達華沙。