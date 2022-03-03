日本政府今年3月1日解除「鎖國」，每日入境人數從3500人提高到5000人，目前已知有意進一步再擴大到7000人。針對超過10萬名外國留學生仍被拒於境外，日本政府也有意另行開放。

日本經濟新聞報導，日本政府鬆綁邊境管制措施後，每天入境人數上限將從5000人再提高到7000人。首相岸田文雄預計今天晚間舉行記者會對外說明。

日本政府去年為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，原則上禁止所有外國人新申請入境，這項嚴格的管制措施已從今年3月1日解禁，開放商務客及留學生等入境。

岸田晚間可能也會說明針對開放更多外國留學生入境的新方案。已取得入境日本資格卻依舊被擋在境外的外國留學生及技能實習生等高達約40萬人，要求日本政府進一步鬆綁的聲音愈來愈高。

時事通信社報導，不只一位日本政府相關人士透露，日本政府將進一步提高每天入境人數上限到7000人；目前無法順利入境的外國留學生，政府也在協調另設入境標準。

日本政府3月1日起解除為期約3個月的「鎖國」，開放「非觀光客」的外國人新申請入境；每天入境上限人數從3500人提高到5000人。

不過，目前有高達約40萬名外國人無法入境，對入境得花許多時間不斷抱怨。其中有超過10萬人是留學生，面對新學期將在4月開學，很多人要求日本政府應該讓他們在本月能入境。

因此，日本政府認為有必要進一步提高每天入境人數上限，及用另外的標準來處理留學生入境事宜，目前方向是不設每天入境留學生人數上限。

日本政府相關部會接下來將加速相關制度設計工作，希望能從3月中旬開始接受外國留學生入境，讓他們可以趕上4月入學季。