今（7）日起居家隔離措施從14＋7縮短為10＋7（居家隔離10天＋自主健康管理7天），並有條件放寬非本國籍商務人士入境。交通部觀光局日前邀集旅行公會、協會，研議國境開放準備及旅行業復甦事宜；觀光局並參考各國現行入境作法，建議指揮中心依「旅客目的」及「旅客來源」分階段逐步開放。

國際疫情趨於穩定，全球新冠疫苗人口覆蓋率逐漸提升，全球多數國家已陸續鬆綁入境管制措施。交通部觀光局表示，為符合世界趨勢，並兼顧台灣經濟及防疫安全，觀光局2日召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，會議聚焦未來國境解封後旅行業者接待入出境旅客操作指引草案。

各旅行公協會及業者代表表示，引頸期待未來國境解封後，重啟入出境旅遊市場商機，並抱持樂觀態度。業者也對接待入出境旅客操作指引提出建議，並實務討論旅客行前應具備資格及旅行業導遊領隊人員防疫講習及訓練、保險機制及雙方權益保障措施等項目。

觀光局表示，將彙整與會單位意見，盤點收斂，近期將再邀集相關行政機關及業界代表討論，逐步完成操作指引。