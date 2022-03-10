促轉會將在5月底解編，今由代理主委葉虹靈赴立法院進行最終一次業務報告，民進黨立委陳歐珀突然說出真心話。他表示，平心而論，大家對促轉會都有期待，但卻普遍認為促轉會未符合人民期待，如果說要打分數，他個人雖願意給60分，但外界打的分數會是不及格，他還問葉虹靈「我們60分才能畢業，你能不能畢業？」一席話，讓葉虹靈尷尬而笑。

促轉會2018年5月31日掛牌，依法為任期2年的任務型機關，迄今已由蘇貞昌2度同意延長任期。行政院發言人羅秉成日前表示，促轉會任期將於今年5月30日屆滿，依法在提出任務總結報告後解散。在此之前，促轉會於今天赴立法院進行解編前最後一次業務報告。

民進黨立委陳歐珀質詢時表示，促轉會當初是在民眾期待、社會共識下，在立法院歷經一番折騰才成立；原本設定在2020年屆滿，經2次延任，馬上要在今年5月關門。

陳歐珀說，「平心而論，大家對促轉會有所期待，但各界普遍認為促轉會被賦予的任務都未符合人民期待。所以，可以講說，外界要打分數的話，是不及格的。我問你（葉虹靈），你馬上要畢業了，我們60分才能畢業，你能不能畢業？你認為你現在幾分？」對此，葉虹靈表明頗為尷尬，但仍面帶微笑說「分數就留給外界來評論」。

但陳歐珀隨即表示，這是安全的答法，但是我必須讓你了解人民的心聲，我個人雖然願意給你60分，讓你們順利畢業，但我認為，過去4年你們有認真工作，但成果與社會期待有嚴重落差。

陳歐珀指出，為了讓促轉工作能延續，行政院院會通過《促轉條例》修正草案，以推動「轉型正義會報」及「人權及轉型正義處」，只是，未來要繼續推展轉型工作，目標必須更具體，不然又會變成跟現在一樣讓民眾不滿意。

陳歐珀強調，他必須很嚴肅地說，轉型轉得不漂亮，讓人失望的事情與議題必須要調整；轉型也不是空轉，未來若要提高層級，就要讓人民有感，不然開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法、還原歷史真相等四大承諾如果都沒做到，連未來的具體目標都沒有，會讓人大失所望。

陳歐珀特別點到，促轉會對資料必須透明化，「哪有人加害者的保護比受害者保護還多的？」

對此，葉虹靈表示，她沒有這樣的情況，委員是不是誤會了，可不可以具體說是哪個部分讓人有這樣的感覺？陳歐珀回應，不要有過度的聯想，但如果被害人已經提出來，希望促轉會能把資料提供出來，「我點到為止，社會的和解很重要，促轉轉型正義應該朝這方面來努力。」

對於拆除威權象徵，陳歐珀也建議，中正紀念堂的轉型是促轉會的重中之重，但過程確實是阻力重重，不容易做；如今促轉會即將結束，應該更廣泛蒐集意見，不然陷入拆或不拆之間也不好。他說，假使社會沒共識也不一定要拆，但要設法減少某方面的形式成分，畢竟這是多元社會，很難做到大家都認同。

葉虹靈表示，在還原歷史真相部分，這方面確實還必須更努力，但過去3年多比較國外法制，未來台灣在加害者的究責與還原正義部分，可以讓承接機制更完善，讓被害者走出創傷，也讓社會知道什麼是對的、什麼是錯的，社會才能和解。