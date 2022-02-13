中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使美顏與魔鬼S曲線，坐擁高人氣，是當今非常知名的「啦啦隊女神」，如此美麗的她，真實性格卻是十足的「傻大姐」，有回在攝影棚工作，上完洗手間回來覺得大家看她的眼神有點奇怪，直到工作夥伴告知她發生什麼事情，巫苡萱驚呆大崩潰，因為全都被看光光了。

巫苡萱作客《今晚開讚吧》節目，透露自己工作上曾發生一件超崩潰的糗事，她當時參加錄影，過程中一直很想上廁所，好不容易等到工作人員要擺放道具的空檔，她趕忙衝去廁所解放，直到聽到棚內有人喊聲要繼續工作了，她才匆忙回到現場。

巫苡萱內急，終於解放了之後，聽到工作人員喊她：「苡萱要開始了喔」，才連忙穿起內褲跑回攝影棚，但回到原位後感覺怪怪的，現場氣氛突然變化，重點是她發現「大家看我的眼神有點怪」，但巫苡萱完全不知道發生什麼事情，直到一名助理主持人看不下去跑來解圍，她才知道自己春光外洩出大糗。

因為巫苡萱擔心耽誤到拍攝，所以去上廁所後沒有多注意儀容，整件裙子竟夾在內褲裡，就這樣回到棚內，大家看到又不好意思跟她講，是那位助理主持人熱心靠過來幫她整理了裙子，才沒被更多人看光內褲，而更讓巫苡萱懊惱的是，她當天穿的是膚色內褲，顏色款式一點都不漂亮，真心大崩潰。