昔日台日桌球金童玉女福原愛和江宏傑去年5年婚姻畫下句點，兩人相愛時期常甜蜜放閃，生下一女一子，感情生變後福原愛便一人回到日本生活，近日傳出將與橫濱男再婚，還鬆了一口氣表示：「總算可以離婚了」，引來外界好奇她為何不留戀一年多未見的子女，PTT鄉民發文詢問此事，得到其他人殘酷回應：「拖油瓶，小愛不喜歡」、「小時候覺得母親不重要，投射在自己小孩身上」、「小孩對她來說反而是出去爽的負累吧」。

福原愛與江宏傑當年盛大宣布結婚，並在台灣及日本舉行世紀婚禮，一度被譽為模範夫妻，但去年福原愛回到日本宣布有意回家鄉生活後，兩人的婚姻生活也全面走鐘，福原愛被拍到和已婚的橫濱高帥男出遊，福原愛起初不認兩人不倫戀，澄清是一人一間房間，但隨著福原愛離婚，高帥男也和老婆斬斷婚姻，男方正宮更承認，兩人離婚確實與福原愛有關。

福原愛與江宏傑同框畫面成追憶。（圖／達志影像）

昨日媒報導，福原愛與高帥男開始公開交往後，她也不避諱地將新男友帶到聚會上介紹給朋友認識，聊到前夫江宏傑，福原愛露出燦笑說：「總算可以離婚了」，開心恢復單身一身輕，且從頭到尾也沒提到兩個年幼小孩，而江宏傑先前情人節曬與男星林敬倫合影，自嘲：「情人節不孤單」，也讓粉絲相當心疼。

網友發文好奇福原愛為何不留戀小孩。（圖／翻攝自PTT）

對此，八卦版網友以「[問卦] 福原愛為什麼連小孩都不留戀？」為題，好奇問一般夫妻若有生小孩需要離婚，肯定得打很久的官司，反倒福原愛離婚完全不想爭取小孩，立刻計畫起二婚，「好像跟江只是約砲一樣」，好奇福原愛的心態，網友回應：「她那狀況要爭扶養權完全不可能」、「只愛自己啊」、「拖油瓶」、「沒有小孩她才能享受兩人世界」。