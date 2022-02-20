為年底選舉提名而話題不斷的民眾黨，在立委蔡壁如接下選戰小組召集人後，更被外界傳是架空祕書長謝立功，兩人20日在新竹市舉行的國家治理學院國政班結業茶會時，特別同框釋疑，蔡強調，黨務與選務是兩件事，謝立功的工作職責還是在，沒有架空問題。

蔡壁如說，黨務這邊謝立功還是很忙碌，因為黨部平常就有運作型態，選務則是今年要九合一大選才會有臨時任務編組，過程中也希望黨部人員幫忙，集思廣益，謝立功的工作職責還是在，沒有架空問題。

謝立功則表示，他認為選務要「分工合作，分進合擊」，他很感謝蔡璧如來參與相關工作，蔡的熱情與衝勁一定可以扮演好選戰小組召集人的角色，事實上還有很多黨務工作雙方都會一起配合。

而不只架空，外界更盛傳蔡、謝兩人關係緊張，並指蔡壁如上周五晚上邀黨代表「密會」共商選戰大計，不過此密會消息被走漏，外界直指蔡、謝兩人關係緊張。

對此，蔡、謝兩人也特別同框受訪，蔡說，當時選戰座談的地點在屬於公共開放空間的台北市長官邸，並非「密會」，謝也稱，他的洩密一說根本是無稽之談。

蔡壁如指出，針對選務希望各黨代表能集思廣益，針對今年選舉提供實質建議，因此在手機群組發通知，她也寫了一封信，地點就選在台北市長官邸，這個地方緊鄰徐州路，很容易被大家看到，因此沒有密會問題，媒體會得知因是她的那封信流出去，不過群組若有3人以上，訊息大概就會變成公開透明的，外界不必過度揣測。

此外，近期各地陸續有國民黨員退黨，加入民眾黨，對此，蔡壁如指出，她定調這是國民黨的家務事。

謝立功則說，每個人離開原有的政黨因該都有些因素，他靜觀其變，以政黨發展的角度來說，所有認同民眾黨的，民眾黨都很願意交朋友，不過大家也別太陰謀論，猜測是民眾黨去設計，民眾黨本來就歡迎各政黨好人才來加入。