網路平台近日興起「敢不敢放上5年前的自己」挑戰，吸引不少民眾響應，而這股熱潮更引發女星王以路大膽曬出私藏6年的全裸孕婦寫真，照片唯美又散發母愛氛圍，吸引女星林利霏大讚：「好美」，粉絲也留言一片好評。

43歲王以路昨（12日）跟風挑戰「敢不敢放上5年前的自己」，她更大方曬出私藏6年的全裸孕婦寫真，王以路發文說：「本來我也打算一直私藏下去，剛好蛋妹今天說她想看她還在我肚子裡的照片，我翻出孕婦寫真給蛋妹看，她說媽媽大肚子也很美耶，蛋爸也說當初拍的很美，現在分享給大家看也很好呀」。

有老公與女兒的鼓勵，王以路才「解封」分享孕肚裸照，王以路回憶懷孕的自己，她感性說：「好慶幸當初有紀錄這一切，也謝謝當初拍攝的專業團隊，都已經過了6年看起來還是好時尚，這真的是我孕期最好的紀念了」，王以路的孕婦寫真唯美又散發母愛氛圍，吸引女星林利霏大讚：「好美」，粉絲也留言：「超美的孕婦」、「早該亮出來了這張牌」、「太美的孕肚了，大長腿姊姊」。

王以路以率性的性格與親民、幽默的形象受觀眾喜愛，曾主持《台灣腳逛大陸》、《勇闖美麗島》、《世界非常大》等行腳節目，而王以路在電視劇《飯糰之家》、《好想談戀愛》等都有演出，演藝成績不俗，隨著王以路2015年和圈外老公登記結婚，生下女兒「蛋妹」後，她就把重心轉往家庭，親民的王以路也不時在網上分享生活大小事，樂於和粉絲互動。