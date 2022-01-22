搖滾樂團「道特雷樂團」主唱克里斯道特雷（Chris Daughtry）因節目《美國偶像》爆紅，去年卻接連收到噩耗，媽媽才剛過世，25歲繼女漢娜（Hannah Price）又在11月時猝逝，當時外界瘋傳其死因與男友有關，如今他們終於證實漢娜是輕生身亡。

漢娜為克里斯道特雷的妻子迪安娜和前夫的女兒，克里斯道特雷2000年和迪安娜結婚後，便將漢娜視如己出，也因此在漢娜輕生過後，克里斯道特雷徹底情緒崩潰，取消了巡迴演出，由於當時沒有曝光死因，如今克里斯道特雷夫妻倆也提到女兒其實是死於輕生。

克里斯道特雷坦言，「自那時以來，許多人做出猜測，經過調查後，我們現在能夠詳細的說明此事。」他透露漢娜從小就有精神疾病，多年來經常進出治療中心，「她成年後發現自己處於虐待關係中，需要求助於藥物來掩蓋自己的痛苦。」在事發當天早上，她曾打電話求助，男友不但虐待她還搶走她的車。

當時夫妻倆連忙報警，但警方到現場後卻沒發現任何異狀，沒想到當晚漢娜就在吸毒後輕生了，男友鮑比也立刻遭逮捕，然而經過3個月，調查結果出爐，鮑比涉入此案的證據不足，目前已經無罪釋放。

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