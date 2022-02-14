冬天是心肌梗塞好發的季節，高風險族群也並非只有中老年人，就有醫師分享案例，一名男大生半夜因胸痛掛急診，經心電圖檢查後竟是心肌梗塞，連醫師都大吃一驚，追問男大生才知問題出在飲食不當，血管已經堵住8成。

急診科醫師黃泰霖日前在《醫師好辣》節目中分享案例，曾有一名21歲的男大生，半夜因為胸口疼痛不適到醫院掛急診，做心電圖一看才發現是「典型心肌梗塞」，當下男大生難以置信，心臟科醫師聞訊也驚訝「大學生心肌梗塞？怎麼可能？」

就連急診醫師聯絡男大生的媽媽時，也一度被誤會是詐騙集團，該名媽媽當下很不高興，還回嗆「你兒子才心肌梗塞，我兒子才21歲怎麼會心肌梗塞」，只能請男大生自己通知媽媽到院陪病。

黃泰霖表示，後續安排男大生做心導管時，真的發現有一條血管有70至80%的阻塞情形，檢查也排除有凝血或是先天性高血脂的問題，後來才釐清是飲食出問題，原來男大生的學校鄰近知名夜市，因此他每天可以選擇很多食物，吃不同雞排、鹹酥雞還有燒烤，「他的心肌梗塞真的是被吃出來的」。