新北市新店室內設計師（案19665）衍伸的房屋代銷群聚，今北市新增2例，都是參加某協會群聚，有80多人一起吃飯，其中25人再到KTV續攤。台北市衛生局表示，案19877及19882為案19816之友人，皆為50多歲女性，居住於台北市信義區，北市匡列203人居家隔離，發送1652通簡訊。

衛生局專委歐佳齡表示，案19859、19813、19816曾經在同個職場，19816於1月28日已離職，北市今確診19877、19882，很多位在新北、還有一位在高雄，這些人主要是參加共同的宗教團體活動，會做相關防治措施。

歐佳齡說，19877、19882都是50多歲女性住在信義區，因2月11日至15日有多處共同足跡，案19877於2月16日出現咳嗽、喉嚨痛等相關症狀，16日採檢PCR陽性確診，Ct值18.98；案19882於2月15日接獲友人確診後，2月16日在家自行快篩陽性，同日檢驗PCR陽性確診，CT值14。

歐佳齡指出，案19877、19882及案19816三位共同接觸部分，合計匡列203人居家隔離，尚在檢驗中，擴大採檢13人陰性。

歐佳齡表示，19877去了比較多的宗教團體，共同再2月13日到餐廳聚餐並到KTV續攤，案19882足跡也多，有去聚餐地點、相關場域比做消毒，簡訊發送1652通簡訊通知足跡重疊對象，共同聚餐廳，16日起停業三天，唱歌包廂停3天，B1清消後繼續使用。