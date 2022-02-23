110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽23日進入本階段最後一天賽程，必須獲勝才能晉級4強的文化大學，在大一新鮮人郭虹廷及大二好手鄭慧慈都「雙十」表現力挺下，克服首節的落後劣勢，以79比72擊退北市大學，文化3勝2敗確定晉級4強總決賽，北市大學1勝4敗無緣4強。

郭虹廷本戰繳出29分、15籃板、4阻攻，鄭慧慈則是18分、16籃板，兩人強勢表現幫助首節打完落後4分的文化大學，在第2節就站上領先，下半場修正上半場溝通不順的問題拉開領先優勢，北市大學雖然奮力追分，文化仍穩住勝果。

賽後郭虹廷笑說，這場比賽兩隊都有非贏不可的壓力，她有聽說對手想打爆她們，為了氣勢不能輸，從第1節開始她也不想被看低，加上想分擔學姊王玥媞進攻端的壓力，該節就進帳13分，最終以13投12中超高命中率締造個人本季得分新高，她也笑說：「出手是很準，但是罰球12罰僅中4，沒有達到我們該有的水準，回去我再加強！」

郭虹廷本季目前平均15.8分、9.6籃板，球隊又晉級4強，對於爭取新人后，她坦言也有想法，不過今年除了數據表現，還有30％分數來自人氣投票，郭虹廷可愛地說：「那我發個限動幫自己拉拉票好了，但如果差在人氣那也沒辦法強求，重點是幫助球隊獲勝，也希望到台北小巨蛋打4強總決賽時，自己不要太緊張而影響發揮。」