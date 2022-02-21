110學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，前兩戰對佛光大學、世新大學吞下2連敗的北市大學，21日對上台灣科大，在下半場北市大學讓台灣科大僅得16分，加上降轉來的楊家佳繳出22分、11籃板佳作，北市大學81比45輕取台灣科大，收下6強複賽首勝。

楊家佳畢業自滬江高中，原本就讀世新大學，念完大一後，後來考量還是對體育系較有興趣，加上北市大學有教程可以修，因此休學一年後降轉來到北市大學從大一開始念，因為作息時間有調整，每天做完重訓加上練投，加上從新店到天母通勤上課及訓練，讓她體重也降了10幾公斤左右。

北市大學教練錢薇娟表示，由於楊家佳還是WSBL台元隊的練習球員，當初是她主動詢問加入才開心收下這位大將，不過楊家佳右膝受過傷、動過關節鏡手術，在保護她膝蓋的情況預計是「打一休一」的使用方式，是隊上唯一有設定出賽時間的球員，雖然以五號位子來說，身高178公分的楊家佳還是「小隻」了一點，但她努力學習，在平均身高比較矮的北市大學還是可以提供一定的幫助。

對於此役手感，楊家佳笑說一開始手感還是跟天氣一樣有點冷，但在教練的提醒下慢慢來，動作就越來越好了，希望球隊在第1場勝利到手後，可以持續追加勝利，爭取4強席次。