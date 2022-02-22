110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽，文化大學前三節場上不夠專注，多數時候落後台灣科大，但在教練鄭慧芸放話沒贏20分就要從台北體育館跑回淡水的「威脅」下，第3節尾聲要回領先之外，全隊第4節也真的將領先差距擴大到20分，終場文化84比67擊敗台科大，目前2勝2負仍有機會爭取4強席位，台科大則是複賽階段苦吞4連敗。

文化大學總教練鄭慧芸賽後指出，先發球員上半場打起來有如自己在場上調整、不夠積極，才會面臨落後考驗，「體力調整這點應該是教練來考慮，而不是球員自己，甚至我們較年輕的第二線隊員，在場上都比第一線專注，因為她們平常練球比誰都認真，也渴望上場表現機會，但在我放話如果沒拉個20分，就要從比賽場館跑回淡水球隊基地，球員就開始卯起來，第4節也確實把領先分數擴大到我設定的目標。」

文化大學大二後衛黃巧鈞第3節尾聲跨第4節一度連得10分，帶動隊友打出氣勢，全場留下23分、4助攻，得分創個人UBA生涯單場新高，她表示，球隊目前射手不穩定，有出手空檔隊友會鼓勵多出手，加上球隊中鋒有牽制力，對方防守會縮，也會給外線空擋，她也把握機會貢獻，很開心締造個人得分新高。

除了黃巧鈞發揮，大一前鋒王禹雯17分同樣也是UBA生涯新高，台灣科大前三節能夠壓著文化大學，大二前鋒陳芷英功不可沒，全場繳出30分、13籃板、5助攻、5抄截，本季從預賽到複賽已經連續13場得分、籃板「雙十」，大一後衛呂佳諺發揮也不錯，貢獻14分、4籃板，可惜未能幫助球隊在複賽勝場開胡。

文化大學王禹雯17分。（大專體總提供）