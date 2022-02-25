台北市今新增1例本土個案（案20396），為39歲居住於內湖區的男性，為方便韓國籍太太、小孩返台檢疫，因此前往板橋父親家住，CT值僅18.2，曾到台灣師範大學、兄弟大飯店、台北第二殯儀館等。

根據北市疫調足跡，案20396在19日上午前往師大；20日下午至兄弟大飯店菊花廳、Oid rattan coffee荖藤咖啡；21日下午到訪二殯景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳；23日出現症狀後，晚間到陳大昕耳鼻喉科。

北市公布境外個案4大張足跡 曾到新光三越、喜來登、貳樓
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