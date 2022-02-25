北市＋1感染源不明足跡曝光！師大、兄弟飯店、二殯在列 16:582022/02/25 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布個案足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今新增1例本土個案（案20396），為39歲居住於內湖區的男性，為方便韓國籍太太、小孩返台檢疫，因此前往板橋父親家住，CT值僅18.2，曾到台灣師範大學、兄弟大飯店、台北第二殯儀館等。 根據北市疫調足跡，案20396在19日上午前往師大；20日下午至兄弟大飯店菊花廳、Oid rattan coffee荖藤咖啡；21日下午到訪二殯景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳；23日出現症狀後，晚間到陳大昕耳鼻喉科。 北市公布境外個案4大張足跡 曾到新光三越、喜來登、貳樓 品觀點｜2月房市降溫盤整 6都量跌最高近5成 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #師大 #二殯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄軍攻進烏克蘭 台灣竟登「推特熱搜」 網友反應曝光 07:492022/02/25 政治 新北＋1 板橋男打3劑疫苗仍染疫 急匡28人採檢 14:462022/02/25 生活 北市＋1！內湖男入住板橋父家「雙確診」研判與新北住所有關 16:202022/02/25 生活 北市堅韌的疫誌 訪談百名防疫英雄 04:102022/02/25 地方新聞 蔡得勝：兩岸若開打 大陸會直取台灣 04:102022/02/25 產業財經 北市不堪雨襲 道路上千坑洞惹民怨 04:102022/02/25 地方新聞 迎虎年 亞大現代美術館雙特展 引領民眾探索台灣 04:102022/02/25 焦點要聞 2022誰來做老大》新北市長 出席總召交接 林佳龍戰新北有譜 04:102022/02/25 焦點要聞 憂境外移入成漏網之魚進社區 柯文哲：防疫補助每日500元再延長 17:172022/02/25 生活 杜汶澤星妻台灣掉錢包心想完了 急奔超商找店員見台灣最美風景 08:582022/02/25 娛樂 俄烏戰事若沒速戰速決 她爆「台灣風險會提高」 08:262022/02/25 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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