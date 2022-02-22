職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）因為拒絕施打新冠肺炎疫苗，最終無緣入境澳洲尋求個人澳網連霸，經過一段時間沈寂，本周從杜拜網球錦標賽重新出發，首戰單打32強賽6比3、6比3擊敗義大利選手穆塞提（Lorenzo Musetti），獲得2022賽季首勝。

喬柯維奇在澳網賽前因為拒打新冠疫苗，最終被澳洲政府取消簽證、無法入境參加澳網，這場鬧劇也讓他形象再度受到影響，經過一段時間沈澱，他終於再度參賽，也獲得阿拉伯聯合大公國同意入境，順利參加杜拜錦標賽。

許久未見球王風采，賽前球員介紹進場時，現場球迷王給喬柯維奇送上歡呼，且拿起手機瘋狂捕捉球王畫面，喬柯維奇也熱情回應，才走向場邊球員休息區。

拿下勝利讓喬柯維奇相當開心，賽後表示：「我對於自己的表現很滿意，特別是大約兩個半月還三個月沒有正式比賽，當然我打了不少好球，也連續發生過幾次失誤，但我想這都是暌違多時首場賽事會遇到的狀況。」