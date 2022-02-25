世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)雖然沒打疫苗，仍可以參加ATP500杜拜男網賽，因為此賽事並未有強制規定，這次他延續球王氣勢一路殺進8強，不過在今天卻慘遭滑鐵盧，以0：2敗給排名123的捷克選手維塞利(Jiri Vesely)，同時也確定將在下周失去球王寶座，由麥維德夫(Daniil Medvedev)取代。

HE'S GONNA BE NUMBER 1, BRO 🥇@DaniilMedwed will become the NEW ATP WORLD NO. 1! pic.twitter.com/a57CbVdBs4 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022

喬柯維奇在澳網鬧出大風波，最後無緣挑戰此大滿貫賽事4連霸，不過仍維持球王寶座，這次獲准參加杜拜男網賽維持身手，32強賽以兩個6：3擊敗義大利選手穆塞提(Lorenzo Musetti)，16強再以6：3、7：6(7：2)擊退俄羅斯好手卡察諾夫(Karen Khachanov)。

眼看他勢如破竹往，但遇到第123的維塞利卻踢鐵板，以4：6、6：7(4：7)吞敗，而這場敗仗也將讓他361周世界球王紀錄中斷，由於麥維德夫在本賽事闖進8強，確定會頂替喬柯維奇成為新科球王，此外接下來喬柯維奇還不見得能參加其他比賽，所以想討回王位恐怕不容易。

Daniil Medvedev will be world number 1 on Monday - as Novak Djokovic is beaten by Jiri Vesely in their quarter-final in Dubai.

Medvedev will be the first world number 1 not called Djokovic, Nadal, Federer or Murray for 18 years. — Russell Fuller (@russellcfuller) February 24, 2022

而由網壇「四大天王」一統天下的局面也告終，從2004年2月費德勒(Roger Federer)登頂球王，接著在過去18年寶座都由他和喬柯維奇、納達爾(Rafael Nadal)、莫瑞(Andy Murray)輪替拿下，費德勒共維持310周、納達爾209周，莫瑞則是41周，接著麥維德夫將正式成為全新世界球王！