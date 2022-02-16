世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)近期成為體壇話題人物，在1月中舉行的澳網他因未施打疫苗遭澳洲驅逐出境，引起軒然大波，而接下來他能否順利參加其他大滿貫賽事也令人好奇，而最近他受訪提到此事，當被問及若拒打疫苗而不能參加法網或溫網，他回答說自己願付出代價。

Novak Djokovic says he would rather skip future tournaments than be forced to get a Covid jab, in an exclusive BBC interview https://t.co/vLNeBvgp0M — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 15, 2022

喬柯維奇近日受英國媒體《BBC》專訪，提到施打疫苗的事情，對此外界十分好奇他的回應，但看來他仍非常堅持自己的立場說：「是的，這是我願意付出的代價。」表示若法網、溫網需要施打疫苗才能參賽，那他可能不會為此妥協，寧願賠上對職涯相當重要的大滿貫獎盃。

不過喬柯維奇繼續說：「我從來沒有反對施打疫苗，事實上，我在童年時期就施打過疫苗，但我一直認為要在身體注射什麼是屬於個人的自由。我對自己身體決定的原則，比任何頭銜或紀錄更重要，我必須讓身體忠於我的想法。」由此看出他的意志堅定。

喬柯維奇因遭澳洲驅逐未能參加澳網，失去挑戰4連霸的機會，同時納達爾(Rafael Nadal)摘下生涯第21座大滿貫金盃，超越他和費德勒(Roger Federer)共同保持的20冠歷史紀錄，風頭也完全蓋過兩人，而若喬柯維奇將繼續缺席大滿貫賽事，恐讓彼此間差距越來越大。