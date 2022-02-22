國民黨立委江啟臣今表示，自己接獲在菲台商陳情，表示外交部誤導人民，菲國並不承認我方疫苗證明，因此入境仍須隔離，但沒想到外交部的回應竟是菲國官員錯誤解讀菲方政策，才導致台灣國人入菲受阻，而不是外交部的問題，這實在很荒謬。

江啟臣今（22日）在臉書發文表示，外交部聲稱，民眾只要持有台灣認可的「國際疫苗接種證明」，入境菲律賓就不用隔離，但自己昨日接獲在菲台商陳情，表示外交部誤導人民，菲國並不承認我方疫苗證明，因此入境仍須隔離！

根據外交部官網資料和相關說明，江啟臣指出，台灣雖不是菲律賓給予免簽證待遇的國家，但如依規定取得菲律賓簽證，並完整接種疫苗，在入境菲國時出示登機前48小時內的核酸檢測陰性報告，以及國際疫苗接種證明，就不需進行隔離檢疫，只要自抵達日起算進行7天的自主健康管理，但根據陳情台商的說法，事實卻並非如此：該台商2月4日入境菲律賓，仍被要求入住隔離住所，而其所出示的駐菲代表處LINE群訊息，更證明外交部的說法與事實背道而馳。

江啟臣直言，相當誇張的是，外交部領務局在2月18日的新聞稿竟聲稱是菲國官員錯誤解讀菲方政策，才導致台灣國人入菲受阻，而不是外交部的問題。還自打臉說，駐菲代表處正積極爭取國人入境菲律賓免隔離，但台灣旅客如果前往菲國，仍要事先訂好防疫隔離旅館。

江啟臣痛批，如果真如外交部所說，入菲免隔離，或是如駐菲代表處所稱，能協助受阻僑胞免隔離，那又為何建議人民要訂防疫旅館？事實上，菲國在2月20日最新公布的國際疫苗接種證明之承認國名單，仍未見我方在列，這到底是菲律賓官員不懂菲律賓規定，還是荒腔走板的外交部官員，不懂菲律賓規定？

江啟臣直言，蔡政府為推動新南向政策，106年開始試辦一年給菲律賓國民來台免簽，結果之後一年又一年的延長，但至今菲方卻仍然拒絕互惠，未給台灣免簽證待遇，而這次無法取得菲律賓承認我國的國際疫苗接種證明，更荒謬地將責任推給菲國官員錯誤解讀！他要請外交部要上緊發條，不要再荒腔走板，造成人民的困擾和不便。