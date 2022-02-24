俄羅斯政府對烏克蘭採取軍事行動，外交部今天表示，已責成鄰近館處對烏克蘭啟動緊急撤僑應變計畫。

外交部發布新聞稿指出，俄羅斯政府24日對烏克蘭境內展開軍事行動，外交部嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，烏國首都基輔等城市已陸續傳出遭砲火攻擊，俄烏戰事恐將全面爆發。另烏克蘭政府稍早宣布自今天零時起，全國進入緊急狀態，並限制商用航班進入烏國領空。

外交部發言人歐江安指出，外交部強烈呼籲仍留在烏克蘭的所有國人應立即離境，儘快以陸路方式前往烏克蘭西邊地區及進入波蘭境內避難，外交部已責成駐鄰近館處啟動緊急撤僑應變計畫，並持續與在烏克蘭所有國人保持密切聯繫，協助在烏克蘭國人立即動身遠離可能爆發軍事衝突的區域。

外交部指出，在烏克蘭的國人如果有急難需要協助，請撥打緊急電話+48-668-027-574與波蘭代表處，或+7-969-008-6111與駐俄羅斯代表處聯繫；另擬前往或已在西烏地區利維夫市（Lviv）的國人則請撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。（編輯：謝佳珍）1110224