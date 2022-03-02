日本政府宣布，一架疑似為俄羅斯直升機2日上午入侵日本領空。影片為資料畫面。

綜合日本共同社、讀賣新聞報導，日本防衛省今（2）日宣布，一架疑似俄羅斯直升機當地時間今日上午10時23分左右侵入北海道根室半島的日本領空，直升機入侵領空長達數十秒。

日本航空自衛隊戰機隨後緊急升空應對，並且透過無線電發布警告，隨後直升機離開空域。

報導指出，俄羅斯可能在對烏克蘭繼續進行軍事入侵的同時在亞洲進行挑釁行徑。

目前日本軍方正在進一步分析直升機的飛行狀況。日本國防部指出，已經透過外交管道向俄方提出抗議。

俄羅斯飛機2021年9月也在北海道知床角附近入侵日本領空。