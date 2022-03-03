官員表示，羅馬尼亞1架直升機今天搜尋失蹤戰機與飛行員時，在羅馬尼亞東部靠近黑海（Black Sea）附近墜毀，機上7名軍人殉職。

國防部指出，這架IAR 330-Puma直升機在古拉多布羅基（Gura Dobrogei）地區墜毀，距駐地機場11公里，機上7人全數罹難。

稍早，1架米格-21「槍騎兵」戰機（MiG 21 LanceR）在巡邏任務中與塔台失去聯繫，並從雷達螢幕上消失，這架IAR 330-Puma直升機因此出動搜尋。

國防部聲明說：「米格-21槍騎兵戰機的搜救工作持續當中。」

當局仍在調查這架IAR 330-Puma直升機墜毀原因。國防部表示，稍早直升機駕駛通報天候狀況不佳，塔台要求返回基地。

國防部發言人對當地電視台表示：「目前還不是討論原因的時候，天候狀況是不好，但我們目前無法下定論。我們成立了兩個調查委員會，重點放在搜救。」