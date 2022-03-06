1架美國海軍陸戰隊的F/18D，從南卡羅來納州博福特航空站(Air Station Beaufort,)起飛後沒多久，發生引擎故障起火，2名飛行員即時彈射並無大礙。故障的戰機墜毀在南卡羅來納前州長馬克‧桑福德(Mark Sanford)的家族農場裡。

美國海軍陸戰隊時報報導，事故發生在上周四下午3點，1架陸戰隊533戰鬥攻擊中隊的F/A-18D正在執行例行飛行任務，突然發生引擎故障起火，飛行員先試圖關閉單具引擎，但是火並沒有熄滅，他決定將戰機在空曠處上空再跳傘，而他所擇擇的空曠地點，剛好是前州長桑福德的家族農場。

前州長隨後得知此事，他表示戰機墜毀地點確實是他家的土地，位於父親墓地不遠處。

F-18 jet crashes in South Carolina; pilot, co-pilots eject

目擊者之一就是前州長的妹妹莎拉•桑福德•勞許(Sarah Sanford Rauch)，她說：「戰機突然尾部冒火，然後突然間飛機開始減速，但是火焰卻越來越大，可以感覺到飛行員試圖搶救，但是飛機速度放慢就無法維持高度，它就往下墜落，我驚呼噢~不!它正在墜落。然後看到飛行員彈射，幾秒鐘後，戰機墜落地面，引發巨大的爆炸。」

F/A-18D是雙座型大黃蜂戰機，目前該型戰機已全部從美國海軍退役，而陸戰隊的單座F/A-18C也在去年退役，但還有少數的雙座F/A-18D擔任教練任務飛行中，但應該也只剩幾個月的飛行時間，之後會由F-35全部替代。