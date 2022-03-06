在俄羅斯宣稱他們有中國這個全力支持的朋友之後，美國前總統川普於當地時間週六在一個聚會上，對美國共和黨的金主們拋出了一番很怪異的想法。川普建議美國應該用F-22戰機偽裝成中國戰機，然後對著俄羅斯狂炸，以嫁禍給中國，這樣美國就能可以坐收漁翁之利。網友們對川普的爛招不敢恭維，斥之為「8歲孩子會說的話」。

美國《華盛頓郵報》的記者在推特上爆料稱，川普在共和黨全國委員會的捐款者晚宴上表示，美軍應該把F-22猛禽隱形戰鬥機掛上中國五星旗，然後轟炸俄羅斯，這樣美國就能袖手旁觀中、俄互毆。

Trump mused to donors that we should take our F-22 planes, "put the Chinese flag on them and bomb the shit out" out of Russia. "And then we say, China did it, we didn't do, China did it, and then they start fighting with each other and we sit back and watch." — Josh Dawsey (@jdawsey1) March 6, 2022

川普的這番言論引許多美國網民不齒，網友紛紛留言挖若。一位網友稱，「第一，F-22是戰鬥機，不是轟炸機；第二，戰鬥機在未經通知的情況下進入俄羅斯領空，俄羅斯將盡最大可能將其擊落，不會看到飛機上的國旗；第三；俄羅斯知道這是美國的飛機」，另有網友補充：「就算掛上火星國旗，全世界也都是知道F-22是美國的」。

還有網友吐槽說：「在所有無用的方法中，這個最沒用」、「這完全是一個8歲孩子會說的話」、「最不可思議的是，他竟然覺得這方法聽起來很聰明」、「這個天才計畫有個大問題，中國沒有F-22」。

不過，也有網友表示，川普的話可能是在開玩笑，實在不必認真。