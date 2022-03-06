在俄羅斯宣稱他們有中國這個全力支持的朋友之後，美國前總統川普於當地時間週六在一個聚會上，對美國共和黨的金主們拋出了一番很怪異的想法。川普建議美國應該用F-22戰機偽裝成中國戰機，然後對著俄羅斯狂炸，以嫁禍給中國，這樣美國就能可以坐收漁翁之利。網友們對川普的爛招不敢恭維，斥之為「8歲孩子會說的話」。
美國《華盛頓郵報》的記者在推特上爆料稱，川普在共和黨全國委員會的捐款者晚宴上表示，美軍應該把F-22猛禽隱形戰鬥機掛上中國五星旗，然後轟炸俄羅斯，這樣美國就能袖手旁觀中、俄互毆。
川普的這番言論引許多美國網民不齒，網友紛紛留言挖若。一位網友稱，「第一，F-22是戰鬥機，不是轟炸機；第二，戰鬥機在未經通知的情況下進入俄羅斯領空，俄羅斯將盡最大可能將其擊落，不會看到飛機上的國旗；第三；俄羅斯知道這是美國的飛機」，另有網友補充：「就算掛上火星國旗，全世界也都是知道F-22是美國的」。
還有網友吐槽說：「在所有無用的方法中，這個最沒用」、「這完全是一個8歲孩子會說的話」、「最不可思議的是，他竟然覺得這方法聽起來很聰明」、「這個天才計畫有個大問題，中國沒有F-22」。
不過，也有網友表示，川普的話可能是在開玩笑，實在不必認真。
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