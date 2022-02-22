外交部日前指持有我國認可國際疫苗接種證明，入境菲律賓不用隔離，但台商反應實際入境時，菲國並不承認。外交部今天表示，機場人員因菲國防疫措施變動很快來不及正確解讀，在台菲兩國未相互承認數位疫苗證明前，仍必須出示登機前48小時PCR檢測的陰性證明，並訂妥防疫旅館。

國民黨立委江啟臣今天指出，他接獲在菲台商陳情，外交部誤導國人，菲國並不承認我方疫苗證明，因此入境仍須隔離。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，有關於台商指出，入境菲律賓時，菲律賓不承認我們的疫苗證明，入境後還須自費訂六天五夜的旅館且遭受到歧視，認為駐菲律賓代表處沒有積極溝通。

她說，菲律賓入境規定經常依據當地的疫情進行隨時且彈性的調整，所以在他們當地機場檢疫局官員，有時候會因為規定變動很快，沒有很即時且正確解讀相關規定，所以曾經發生過有我們的國人持衛福部核發的國際預防接種證明書，入境時候遭受到阻礙。

歐江安指出，我駐菲律賓代表處在第一時間已經向菲律賓相關政府單位進行嚴正的交涉說明，強調我衛福部是根據國際衛生條例相關規定來核發接種證明，接種證明在國際間也獲得普遍接受，駐菲律賓代表處持續不斷地敦促菲方要盡速修訂相關的入境檢疫規範。

但菲律賓政府答覆說，他們很重視我方的要求，目前已經在規劃採認我國的數位疫苗證明，菲國也提出，如果台灣跟菲律賓兩國可以相互承認對方所核發的數位疫苗證明，就可以有效避免發生菲律賓機場第一線人員，來不及去正確解讀他們變動很快防疫規定的情況，只要雙方能相互承認數位疫苗證明，問題就可以迎刃而解，我方關切的事項也可以獲得解決。

她說，外交部已經把菲律賓這樣的訊息帶回來給中央疫情指揮中心參考辦理，畢竟兩國相互承認數位疫苗證明，必須要經過指揮中心專家小組進行討論。

因此，歐江安表示，目前我國人，如果已經完整接種疫苗，在兩國還沒完成承認數位疫苗證明之前，如果要到菲律賓，還是必須先出示登機前48小時的PCR檢測陰性證明，並訂妥六天五夜防疫旅館。

她說，外交部領務局網站也已更新最新資訊，1月28日的資訊是舊的，她請大家要看最新的領務局說明，隨時查閱最新消息，任何疑問也可打電話到外交部詢問。

歐江安強調，目前各國針對自己的防疫需要跟疫情發展，都是隨時不斷在滾動更新相關防疫規定，並視防疫狀況去緊縮或放鬆邊境管理政策，大家都是採取滾動式調整，外交部會持續密切關注菲律賓最新的入境跟隔離規定，隨時公布在領務局網站上，提供國人參考。