男子網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）2日在推特宣布揮別合作多年的教練馬里安瓦伊達（Marian Vajda），瓦伊達在2006年開始擔任喬柯維奇的教練，15年之中幫助喬柯維奇摘下20座大滿貫金盃。現在56歲的瓦伊達希望多陪伴家人，雙方同意結束合作關係。

What a journey Marian. 15 years! 🤯😃 You have been by my side during the most important & memorable moments. We have achieved the unachievable & I will forever be grateful for your friendship & dedication. You will always be my family & I can’t thank you enough for everything 🙏🏻 pic.twitter.com/8ihJP2VpiS — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 2, 2022

喬柯維奇推文寫道：「多麼棒的旅程啊，馬里安，15年！你從最重要的時刻就陪在我身邊，我們一起取得無法想像的成就，我將會永遠感謝你的情誼與貢獻。你永遠都是我的家人，我對你抱持無盡的感激。」喬柯維奇因為拒打疫苗無法參加今年澳網，痛失冠軍積分，又在杜拜網賽提前出局，最終被迫退下球王寶座。瓦伊達這次沒有隨喬柯維奇前往澳洲。

瓦伊達今年56歲，出生於斯洛伐克，他參加過1992年巴塞隆納奧運，生涯最高單打排名是在1987年達到的第34名。結束球員生涯之後，他跟喬柯維奇合作，成為史上成就最輝煌的網球教練。喬柯維奇至今累積86座單打冠軍，瓦伊達參與了其中85座。瓦伊達從未公開過自己的薪資，外界肯定他至少有百萬美元的身價。

除此之外還有許多名將擔任過喬柯維奇的教練，包括貝克（Boris Becker）、阿格西（Andre Agassi）、史坦帕尼克（Radek Stepanek）、伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）。