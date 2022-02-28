2022職業網球賽季前兩個月賽程似乎是西班牙球員的天下，納達爾（Rafael Nadal）連續3站賽事奪冠，18歲小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）拿下巴西里約公開賽冠軍，成為ATP巡迴賽500分等級賽事從2009年設立以來該等級賽事最年輕冠軍，現在換24歲選手馬丁尼茲（Pedro Martinez）出頭天，在智利紅土網球公開賽決賽，以4比6、6比4、6比4逆轉擊敗阿根廷選手貝茲（Sebastian Baez），勇奪個人職業生涯首座冠軍。

馬丁尼茲的全名和美國職棒大聯盟活躍於1990到2000年球季的球星佩卓·馬丁尼茲（Pedro Martinez）同名，去年奧地利基茨比厄爾紅土賽，馬丁尼茲未能拿下冠軍，今年終於嚐到冠軍滋味，他說：「我一直奮戰、奮戰，這次終於成功了！這是我的網球生涯嶄新的一步，我準備好面對接下來的挑戰了。」

落敗的貝茲雖然無緣帶走冠軍，仍很開心自己這個禮拜的表現，「在比賽關鍵時刻，對手表現得比我好，或許他比我更專注，我也會朝這個方向努力，明年以更好的狀態回來挑戰。」