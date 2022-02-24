新北市今日新增2例新店區的確診個案，與北市義大利餐廳案有關，今新增的案20318與20319，是昨日確診個案20248的弟弟與家中看護，其中案20318匡列採檢職場在新北的證券公司28人，皆為陰性。

新北衛生局表示，昨確診案20248是60多歲女性，因為9日晚間在北市義大利餐廳與案19665同時段用餐，因北市擴大回溯採檢陽性，進而找出弟弟與在家照顧其母的看護工確診。

衛生局表示，弟弟案20318為50多歲，Ct值14，個案疫調2月18日晚間出現頭痛疑似感冒症狀，返家後便無外出，20使用家用快篩結果呈現陰性，19到23日無上班，匡列職場接觸者28人居家隔離，經採檢28人皆為陰性

看護工案20319是40多歲女性Ct值19，個案因照護工作，生活單純少外出，2月17日出現喉嚨痛、流鼻水症狀，接觸者均為照護個案及其家人，無匡列接觸者。

弟弟曾經在16日到過新店中興路第一商業銀行新店分行辦事；看護17日到過新店日日旺水果廣場。

另外新北市也公布北市防疫旅館護理師案20317在新北足跡，她曾在20日搭過捷運淡水信義線，也去過淡水龍旺自助餐。