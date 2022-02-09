導演明金成驚傳8日心肌梗塞發作，送醫後仍不治，享年51歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，生前人緣頗佳的他，讓圈內友人發文紛紛悼念，和他情同兄妹的小甜甜就直呼：「不可能！我真的不相信」，讓人看了相當不捨。

小甜甜得知明金成驟逝噩耗後，表示前幾天才私訊祝福彼此，如今卻已經天人永隔，讓她難以置信直呼：「這是騙人的吧」，回憶起兩人拍攝《歡喜來逗陣》相識結為好友，明金成也成為她的「大蕃薯哥哥」，即便沒見面也會透過私訊聊天，更透露前陣子明金成告訴她開心的秘密及期盼好久的喜悅，讓她允諾「願意以小小過來人身分全力協助你」，更強調「我真的一樣好替你開心，因為除了替你開心，沒有其他更重要的事了」。

小甜甜也公開好幾張與明金成的對話截圖，內容幾乎是明金成分享喜獲龍鳳胎的喜悅，如今卻傳出驟逝噩耗，讓她感嘆：「再怎樣我都無法相信接受這是真的？是不是搞錯了？是不是只是誤導？大蕃薯哥哥…….我們還有好多事要一起做！越看著我們的對話根本…..不可能！不可能！不可能！我真的不相信」。

大牙得知明金成噩耗後，表示震驚到回不過神，記憶中他是有才華及開朗的導演，至今都還記得在高雄拍勇士們時，帶給全體人員的歡樂氣氛，後來更一起聊生活、育兒經，每每看到他對家人滿滿的愛，都好替他開心，如今手上握著他送的備孕小金鏟，仍舊能感受到是如此溫暖的人，不捨表示：「導演，一路好走，您的笑及溫暖永留在我們心中」。