桃園市長鄭文燦17日主持防疫會議，提到確診航警的確診孫女就讀的喬幼幼兒園全員採檢448人都是陰性，匡列居家隔離114人，其餘要自主健康管理，預定2月19日安排第2次採檢，停課14天確認安全無虞後復課。

鄭文燦又提到，因新北市個案職場在桃園，全廠26人全數採檢，有3人匡列居家隔離，自主健康管理9人，會進行多次採檢，確保職場安全，結果會隨時在防疫記者會說明。

鄭文燦提及，1月4日到17日社區採檢站10萬144人，這樣採檢規模很大，雖現在疫情逐漸收斂，但還是保留2採檢站。主要原因是隨時專案採檢，或者預防性採檢，也希望建立起社區監測，萬一有確診者，不至於形成黑數、隱形傳播鏈，

另外我他說明現在的社區關懷據點、市民活動中心、親子館、原住民文化健康站都是停到2月底，3月1日恢復的話必須完成防疫整備，會視社區安全狀況決定恢復時間一併說明。

提到第22期疫苗接種情況，昨天社區接種站37處，3萬4618人接種，昨天接種莫德納，第一劑444人，第二劑968人，追加3萬3202人。鄭文燦呼籲，23期今、天明天還是可以預約，23期提供數量也是相當大的，4種疫苗都提供，BNT有6萬8654人、AZ1160、高端16440人、莫德納10萬670人。接種站2月22、23、25、26日日接種。